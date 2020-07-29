Immobile marca, assume a liderança da Chuteira de Ouro e Lazio vence Brescia pelo Campeonato Italiano

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Brescia por 2 a 0. Immobile e Correa marcaram os gols dos mandantes, que ocupam a quarta colocação da competição.

O ARTILHEIROCiro Immobile assumiu a liderança na briga pela Chuteira de Ouro desta temporada. Com o gol na partida de hoje, o atacante italiano chegou aos 35 gols e passou Lewandowski, do Bayern de Munique.

DUPLA BOAImmobile e Correa marcaram os gols da vitória, mas além disso, cada um deu uma assistência. No gol do italiano, o argentino deu o passe e vice-versa.

INDEFINIDOOs quatro primeiros times do Campeonato Italiano já garantiram a vaga na próxima Liga dos Campeões, mas as colocações ainda estão indefinidas. Apenas a Juventus, campeã, tem seu lugar garantido. Inter de Milão, Atalanta e Lazio estão separadas por apenas um ponto e definirão a ordem de colocados na próxima rodada.