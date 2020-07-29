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futebol

Immobile marca, assume a liderança da Chuteira de Ouro e Lazio vence Brescia pelo Campeonato Italiano

Atacante italiano fez mais um grande jogo, balançando
as redes mais uma vez e dando uma assistência...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 16:29
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
Pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Brescia por 2 a 0. Immobile e Correa marcaram os gols dos mandantes, que ocupam a quarta colocação da competição.
O ARTILHEIROCiro Immobile assumiu a liderança na briga pela Chuteira de Ouro desta temporada. Com o gol na partida de hoje, o atacante italiano chegou aos 35 gols e passou Lewandowski, do Bayern de Munique.
DUPLA BOAImmobile e Correa marcaram os gols da vitória, mas além disso, cada um deu uma assistência. No gol do italiano, o argentino deu o passe e vice-versa.
INDEFINIDOOs quatro primeiros times do Campeonato Italiano já garantiram a vaga na próxima Liga dos Campeões, mas as colocações ainda estão indefinidas. Apenas a Juventus, campeã, tem seu lugar garantido. Inter de Milão, Atalanta e Lazio estão separadas por apenas um ponto e definirão a ordem de colocados na próxima rodada.
OUTROS JOGOS DO HORÁRIOTambém pela última rodada do Campeonato Italiano, o Sassuolo venceu o Genoa por 5 a 0. Além disso, a Udinese perdeu para o Lecce por 2 a 1, e o Verona ganhou da SPAL por 3 a 0.

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