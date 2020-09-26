Immobile deixa o dele, faz trabalho de garçom e Lazio vence bem

Crédito: Divulgação/Lazio

A Lazio conseguiu fazer uma boa estreia no Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari por 2 a 0 fora de casa. Apesar do primeiro tempo muito dominante, o time da capital só conseguiu fazer um gol em cada etapa tendo Immobile como principal destaque da partida com um gol e uma assistência.

PRESSÃOMesmo jogando fora de casa, a Lazio começou com o ímpeto ofensivo da última temporada e na primeira grande chance do jogo, o lateral direito Lazzari aproveitou cruzamento de Immobile para abrir o marcador. Apesar da intensidade e das 12 finalizações na primeira etapa, o time da capital não conseguiu ampliar o placar e pouco sofreu.

JOGO IGUALNa segunda etapa, os mandantes equilibraram as ações do jogo e desperdiçaram grandes chances. Logo aos 3 minutos, João Pedro conseguiu um chute perigoso de fora da área, Strakosha espalmou para o meio da área e Simeone desperdiçou ótima oportunidade com o gol aberto. A Lazio respondeu com Savic finalizando de fora da área para ótima defesa de Cragno. Aos 22, o Cagliari perdeu outra chance com o zagueiro Walukiewicz chutando para fora após chance criada na bola parada.