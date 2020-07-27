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Immobile atinge marca histórica com a camisa da Lazio

Atacante da Lazio marcou um hat-trick nesse domingo...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:16

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 21:16
Crédito: Immobile é o artilheiro do Campeonato Italiano (Isabella BONOTTO / AFP
Aos 30 anos de idade, Ciro Immobile vive um de seus melhores momentos na carreira. Neste domingo, contra o Verona, o atacante arcou três dos cinco gols da goleada da Lazio por 5 a 1 e disparou na artilharia do Campeonato Italiano. São 34 bolas na rede em 35 partidas, seu recorde pessoal na competição.
Mas não é de hoje que o atacante vem brilhando na equipe italiana. Revelado pela Juventus e com passagens por Genoa, Torino, Borussia Dortmund e Sevilla, Immobile chegou na Lazio em 2016, e desde então é destaque do time. Com o hat-trick desse fim de semana, se tornou o 3º jogador da história do clube a romper a casa dos 100 gols no Italiano. Agora, são 101 em 140 atuações.
Antes do atual camisa 17, apenas outros dois ídolos da Lazio atingiram esta marca: Silvio Piola, artilheiro do futebol italiano nos anos 30 e 40, autor de 144 gols pela equipe no campeonato, e Giuseppe Signori, que marcou 107 vezes pelo time na década de 90.
MAIORES ARTILHEIROS DA LAZIO NO ITALIANO
1º - Silvio Piola - 144 gols em 227 jogos2º - Signori - 107 gols em 152 jogos3º - Immobile - 101 gols em 140 jogos4º - Tommaso Rocchi - 82 gols em 243 jogos5º - Chinaglia - 77 gols em 175 jogos

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