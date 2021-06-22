Imbatível! Náutico não perde nos Aflitos com Hélio dos Anjos

Crédito: Léo Lemos/CNC

Na última temporada, o Náutico dava sinais claros de queda técnica quando mandou embora Gilson Kleina e seus pares e anunciou a chegada de Hélio dos Anjos, um personagem conhecido do futebol nacional.

Apesar de não realizar um bom trabalho há muito tempo, o papo e tática de Hélio com elenco encaixou e o time subiu de produção de maneira consistente.

A principal prova é o desempenho dentro dos Aflitos. Com 18 jogos disputados, o time venceu 14 vitórias e quatro empates. O ataque marcou 37 gols e sofreu 10 gols.

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