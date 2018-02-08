Imagens íntimas: presidente de clube confirma relação com jogador

O presidente do clube Rubio Ñu de Luque, do Paraguai, estava sendo chantageado com a divulgação de imagens íntimas de seu relacionamento com um dos jogadores do clube. Para evitar o vazamento das imagens, Antônio González preferiu assumir publicamente a relação que teve com o jogador e divulgou um vídeo, contando o caso.

Presidente e jogador assumem caso Crédito: Reprodução/Internet

Segundo divulgado pelo mandatário, as chantagens estariam vindo do próprio jogador, Bernardo Gabriel Caballero, que queria a liberação para sair do clube. As chantagens teriam sido iniciadas após a chegada de um novo empresário do jogador, que segundo a imprensa paraguaia, viveria um triângulo amoroso e o ciúme seria o motivo de todo o escândalo.

"Fazem 15 dias que este Valetín (o empresário) está mexendo com um secretário meu, dizendo que queria o seu passe. Eu disse a ele que não queria conversar com aquele homem: seu passe custa 2 milhões de guaranis. Que ele traga e pronto. Ele nos citou duas vezes na Liga, fomos e ele disse que ele só tinha 1 milhão", contou o dirigente no vídeo divulgado.

O presidente também falou sobre o tratamento que tinha com Bernardo Gabriel Caballero, contou dos privilégios que dava ao jogador e do relacionamento íntimo e emocional que tinha com ele: