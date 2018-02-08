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Imagens íntimas: presidente de clube confirma relação com jogador

Após ser chantageado com fotos íntimas, o dirigente optou por assumir para evitar o vazamento. A chantagem teria sido feita pelo próprio jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 17:17

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 17:17

O presidente do clube Rubio Ñu de Luque, do Paraguai, estava sendo chantageado com a divulgação de imagens íntimas de seu relacionamento com um dos jogadores do clube. Para evitar o vazamento das imagens, Antônio González preferiu assumir publicamente a relação que teve com o jogador e divulgou um vídeo, contando o caso.
Presidente e jogador assumem caso Crédito: Reprodução/Internet
Segundo divulgado pelo mandatário, as chantagens estariam vindo do próprio jogador, Bernardo Gabriel Caballero, que queria a liberação para sair do clube. As chantagens teriam sido iniciadas após a chegada de um novo empresário do jogador, que segundo a imprensa paraguaia, viveria um triângulo amoroso e o ciúme seria o motivo de todo o escândalo.
"Fazem 15 dias que este Valetín (o empresário) está mexendo com um secretário meu, dizendo que queria o seu passe. Eu disse a ele que não queria conversar com aquele homem: seu passe custa 2 milhões de guaranis. Que ele traga e pronto. Ele nos citou duas vezes na Liga, fomos e ele disse que ele só tinha 1 milhão", contou o dirigente no vídeo divulgado.
O presidente também falou sobre o tratamento que tinha com Bernardo Gabriel Caballero, contou dos privilégios que dava ao jogador e do relacionamento íntimo e emocional que tinha com ele:
"Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu há mais de dois anos, era muito especial para mim. Era o meu companheiro. E tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux... De repente apareceu uma velha louca. Ele era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda muitos, sou sincero", contou.

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