futebol

Imagem da Arena com possível comprador dos naming rights vaza

Foto mostra arquibancada com o logotipo da Neo Química, principal cotada para assumir o nome do estádio. Anúncio será realizado no fim da noite desta segunda-feira...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 21:06

Redação de A Gazeta

Crédito: Reprodução
O suspense em torno do dono dos naming rights da Arena Corinthians vem dando o que falar. Uma foto do estádio corintiano com o logo da Neo Química, do grupo farmacêutico Hypera Pharma, vazou nas redes sociais e viralizou.
O Corinthians anunciará a venda do nome do estádio na virada desta segunda para terça-feira, data em que o clube completa 110 anos. O nome do estádio do Corinthians, porém, ainda não foi revelado. De acordo com o clube, a transmissão do evento nos canais oficiais começa às 22h30 - será possível acompanhar no site da Corinthians TV e no Youtube. oO ex-goleiro Ronaldo Giovanelli também participará do anúncio.
vale lembrar que a Neo Química foi patrocinadora máster do Corinthians entre 2010 e 2011, época em que Ronaldo vestiu a camisa alvinegra.

