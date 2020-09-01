Imagem da Arena com possível comprador dos naming rights vaza

O suspense em torno do dono dos naming rights da Arena Corinthians vem dando o que falar. Uma foto do estádio corintiano com o logo da Neo Química, do grupo farmacêutico Hypera Pharma, vazou nas redes sociais e viralizou.
O Corinthians anunciará a venda do nome do estádio na virada desta segunda para terça-feira, data em que o clube completa 110 anos. O nome do estádio do Corinthians, porém, ainda não foi revelado. De acordo com o clube, a transmissão do evento nos canais oficiais começa às 22h30 - será possível acompanhar no site da Corinthians TV e no Youtube. oO ex-goleiro Ronaldo Giovanelli também participará do anúncio.
vale lembrar que a Neo Química foi patrocinadora máster do Corinthians entre 2010 e 2011, época em que Ronaldo vestiu a camisa alvinegra.