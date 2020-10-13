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Iluminado! Matheuzinho celebra gol nos acréscimos contra Bragantino

Meia do Atlético-GO entrou no segundo tempo da partida e marcou o gol da vitória aos 44 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 21:27

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 21:27

Crédito: Heber Gomes/Atlético-GO
O Atlético-GO conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste último domingo, em jogo válido pela 15ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo iluminado meia Matheuzinho, que entrou na etapa final e balançou as redes do Massa Bruta aos 44 minutos. Ao LANCE!, o jogador celebrou a boa fase e o triunfo.
- Fico feliz. São sete gols no ano já. O objetivo é sempre estar jogando e ajudar a equipe. O lance do gol foi muito importante, nós precisávamos da vitória e tive a felicidade de dominar bem, o que ajudou na finalização - disse o meia, que projetou o duelo contra o Santos, pela 16ª rodada.
- Uma vitória que nos dar moral e uma tranquilidade maior porque temos um jogo difícil diante do Santos na Vila Belmiro - completou.
O Atlético-GO subiu quatro posições e agora ocupa o 12º lugar, com 18 pontos, e se afastou da zona do rebaixamento. Na próxima quarta-feira, o Dragão visita o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada. O clube, no entanto, não será comandado por Vagner Mancini, que aceitou a proposta para ser técnico do Corinthians.

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