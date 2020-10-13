Iluminado! Matheuzinho celebra gol nos acréscimos contra Bragantino

Crédito: Heber Gomes/Atlético-GO

O Atlético-GO conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste último domingo, em jogo válido pela 15ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo iluminado meia Matheuzinho, que entrou na etapa final e balançou as redes do Massa Bruta aos 44 minutos. Ao LANCE!, o jogador celebrou a boa fase e o triunfo.

- Fico feliz. São sete gols no ano já. O objetivo é sempre estar jogando e ajudar a equipe. O lance do gol foi muito importante, nós precisávamos da vitória e tive a felicidade de dominar bem, o que ajudou na finalização - disse o meia, que projetou o duelo contra o Santos, pela 16ª rodada.

- Uma vitória que nos dar moral e uma tranquilidade maior porque temos um jogo difícil diante do Santos na Vila Belmiro - completou.