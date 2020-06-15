Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Iker Casillas renuncia candidatura a presidência da Federação Espanhola

Ex-goleiro anunciou decisão em suas redes sociais e disse que as eleições ficam em segundo plano diante da crise social, econômica e sanitária no país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2020 às 11:30

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 11:30

Crédito: Miguel RIOPA / AFP
O ex-goleiro do Real Madrid e seleção espanhola, Iker Casillas, renunciou à candidatura para ser presidente da Federação Espanhola de Futebol. O campeão do mundo em 2010 se pronunciou nas redes sociais e explicou as razões para sua decisão. O nome do ex-jogador era visto como um dos favoritos para vencer as eleições neste ano.
- A excepcional situação social, econômica e sanitária que está sofrendo nosso país faz com que as eleições passem para um segundo plano.
Casillas havia anunciado sua candidatura em fevereiro, antes da pandemia do novo coronavírus atacar a Espanha de forma devastadora. Em enquete feita no site o diário "Marca", na época, Casillas tinha a preferência do público para assumir o cargo de presidente da Federação Espanhola. Em uma pergunta sobre sobre quem deveria ser eleito entre o ex-goleiro e Luis Rubiales, atual mandatário, o ex-merengue ficou com 94% da preferência do público

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados