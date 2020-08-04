Iker Casillas anuncia aposentadoria oficial em suas redes sociais

Crédito: Juan Carlos Hidalgo/EFE

O goleiro espanhol Iker Casillas anunciou sua retirada oficial do futebol através das redes sociais nesta terça-feira. A intenção já era de conhecimento público, mas o arqueiro fez o anúncio após levantar o troféu da Taça de Portugal junto do Porto, último clube que defendeu na carreira, após longos anos no Real Madrid e na seleção espanhola.

- Hoje é um dos dias mais importantes e difíceis da minha vida esportiva: chegou a hora de dizer adeus. É um dia difícil, mas não triste, pois me considero sortudo por ter chegado até aqui, por como cheguei, por ter conseguido tudo o que consegui… Estou feliz.Casillas está afastado do futebol desde 2019, quando sofreu um infarto em treino do Porto e foi operado. Desde então, o ex-jogador aspira seguir no futebol, mas em funções mais administrativas, como o desejo de se tornar presidente da Federação Espanhola de Futebol.