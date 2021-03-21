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Iheanacho brilha, Leicester vence o Manchester United e está na semifinal da Copa da Inglaterra

Atacante nigeriano marca duas vezes, dá assistência para outro gol e comanda vitória da Raposa sobre os Diabos Vermelhos. Adversário na semifinal será o Southampton
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Publicado em 21 de Março de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 15:54
Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
O Leicester está na semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, o time de Brendan Rodgers recebeu o Manchester United no King Power Stadium e os Foxes venceram por 3 a 1. Iheanacho (duas vezes) e Tielemans marcaram para os donos da casa. Greenwood fez para os visitantes. O adversário na semi será o Southampton.
+ Veja a tabela da Premier LeagueERRO BOBOO Leicester abriu o placar no King Power Stadium aos 23 minutos do primeiro tempo depois de falha do brasileiro Fred. O Manchester United tentou sair jogando pela defesa em tiro de meta e Maguire tocou para o volante. O camisa 17 tentou recuar, mas tocou fraco e Iheanacho aproveitou. O nigeriano driblou o goleiro Henderson e marcou.
EMPATE COM ESTILOAinda no primeiro tempo, os Diabos Vermelhos empataram o jogo. Depois de jogada entre Alex Telles e Pogba pela esquerda, o meio-campista francês cruzou para Van de Beek, que fez o corta-luz e deixou a bola passar para Mason Greenwood. O atacante bateu de primeira e não deu chances para Schmeichel.
COM TRANQUILIDADENo início da etapa final, o Leicester voltou a ficar na frente no placar. Autor do primeiro gol, Iheanacho tocou para o belga Tielemans, que avançou sozinho e não viu nenhum marcador o pressionar. Da entrada da área, o camisa 8 bateu no cantinho de Henderson e decretou a vitória para os Foxes.
ELE DE NOVOApós o segundo gol, o Leicester viu o Manchester United se lançar ao ataque para buscar o empate, mas quem marcou foi novamente o time da casa. Aos 32 minutos, Albrighton cobrou falta pelo lado esquerdo e Iheanacho apareceu sozinho na segunda trave para escorar para o fundo das redes.
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SEQUÊNCIA​Na semifinal da Copa da Inglaterra, o Leicester vai encarar o Southampton, que eliminou o Bournemouth nas quartas de final. Neste domingo, a federação inglesa de futebol (FA) sorteou os confrontos. Do outro lado da chave, o Manchester City, que despachou o Everton, encara o Chelsea. O time de Thomas Tuchel eliminou o Sheffield United.

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