Iheanacho brilha, Leicester vence o Manchester United e está na semifinal da Copa da Inglaterra

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP

O Leicester está na semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, o time de Brendan Rodgers recebeu o Manchester United no King Power Stadium e os Foxes venceram por 3 a 1. Iheanacho (duas vezes) e Tielemans marcaram para os donos da casa. Greenwood fez para os visitantes. O adversário na semi será o Southampton.

+ Veja a tabela da Premier LeagueERRO BOBOO Leicester abriu o placar no King Power Stadium aos 23 minutos do primeiro tempo depois de falha do brasileiro Fred. O Manchester United tentou sair jogando pela defesa em tiro de meta e Maguire tocou para o volante. O camisa 17 tentou recuar, mas tocou fraco e Iheanacho aproveitou. O nigeriano driblou o goleiro Henderson e marcou.

EMPATE COM ESTILOAinda no primeiro tempo, os Diabos Vermelhos empataram o jogo. Depois de jogada entre Alex Telles e Pogba pela esquerda, o meio-campista francês cruzou para Van de Beek, que fez o corta-luz e deixou a bola passar para Mason Greenwood. O atacante bateu de primeira e não deu chances para Schmeichel.

COM TRANQUILIDADENo início da etapa final, o Leicester voltou a ficar na frente no placar. Autor do primeiro gol, Iheanacho tocou para o belga Tielemans, que avançou sozinho e não viu nenhum marcador o pressionar. Da entrada da área, o camisa 8 bateu no cantinho de Henderson e decretou a vitória para os Foxes.

ELE DE NOVOApós o segundo gol, o Leicester viu o Manchester United se lançar ao ataque para buscar o empate, mas quem marcou foi novamente o time da casa. Aos 32 minutos, Albrighton cobrou falta pelo lado esquerdo e Iheanacho apareceu sozinho na segunda trave para escorar para o fundo das redes.

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