Igor Vinícius treina com o elenco na reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (17), após a vitória sobre o Manaus, por 2 a 0, que garantiu o Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade do dia ficou por conta do lateral-direito Igor Vinícius, que trabalhou com o elenco pela primeira vez após fazer transição para o gramado com a preparação física. O camisa 2 se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita.

O goleiro Tiago Volpi, o volante Gabriel Neves e o meio-campista Gabriel Sara seguem em processo de recuperação.Já os jogadores que atuaram na maior parte da vitória por 2 a 0 sobre o Manaus realizaram uma atividade regenerativa interna.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o restante do grupo fez um trabalho coletivo, de 11 contra 11, que contou com a presença de oito jogadores da equipe sub-20. O São Paulo volta a campo no próximo sábado (18), quando encara o Botafogo-SP, às 16h, no Morumbi, pelo Paulistão.