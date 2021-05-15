Igor Vinicius ressalta importância de Crespo: 'Me deu mais confiança'

O lateral-direito Igor Vinicius foi só elogios ao técnico Hernán Crespo após o triunfo do São Paulo sobre a Ferroviária por 4 a 2, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
ATUAÇÕES: Benítez brilha, e Igor Vinícius e Gabriel Sara se destacam em classificação do São Paulo
Autor do terceiro gol do Tricolor no jogo, o camisa dois comentou sobre a importância do treinador argentino nesta temporada e a confiança recebida por parte da comissão técnica.
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - É muito importante dar assistência, principalmente para um lateral, agora jogando com uma função mais ofensiva, como ala. Isso têm uma participação muito expressiva do Crespo, foi o treinador que mais me deu confiança para desempenhar meu papel dentro de campo. Tem uma participação muito grande dele - disse o jogador em entrevista coletiva.
Igor também falou sobre o esquema com três zagueiros, adotado desde a chegada de Crespo ao time. Para ele, o sistema dá mais liberdade aos alas, que têm mais apoio ofensivo.
- É um sistema que me agrada muito por dar mais liberdade aos lados. Temos essa liberdade e a função importante de marcar. Temos que buscar sempre pressionar o lateral, ter intensidade. Todo jogador, em qualquer time, só vai cansar muito se estiver sem a bola. Nosso sistema faz com que a gente fique com ela, isso é algo positivo, muito bem pensado e trabalhado. A gente consegue impor nosso ritmo - finalizou.
Agora, o São Paulo pensa no Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16), às 20h30, no Morumbi.