Igor Vinicius ressalta importância de Crespo: 'Me deu mais confiança'

Crédito: Flickr/São Paulo

O lateral-direito Igor Vinicius foi só elogios ao técnico Hernán Crespo após o triunfo do São Paulo sobre a Ferroviária por 4 a 2, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

ATUAÇÕES: Benítez brilha, e Igor Vinícius e Gabriel Sara se destacam em classificação do São Paulo

Autor do terceiro gol do Tricolor no jogo, o camisa dois comentou sobre a importância do treinador argentino nesta temporada e a confiança recebida por parte da comissão técnica.

VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - É muito importante dar assistência, principalmente para um lateral, agora jogando com uma função mais ofensiva, como ala. Isso têm uma participação muito expressiva do Crespo, foi o treinador que mais me deu confiança para desempenhar meu papel dentro de campo. Tem uma participação muito grande dele - disse o jogador em entrevista coletiva.

Igor também falou sobre o esquema com três zagueiros, adotado desde a chegada de Crespo ao time. Para ele, o sistema dá mais liberdade aos alas, que têm mais apoio ofensivo.

- É um sistema que me agrada muito por dar mais liberdade aos lados. Temos essa liberdade e a função importante de marcar. Temos que buscar sempre pressionar o lateral, ter intensidade. Todo jogador, em qualquer time, só vai cansar muito se estiver sem a bola. Nosso sistema faz com que a gente fique com ela, isso é algo positivo, muito bem pensado e trabalhado. A gente consegue impor nosso ritmo - finalizou.