Igor Vinicius recebe terceiro amarelo e será desfalque contra o Palmeiras

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá um desfalque certo para o clássico contra o Palmeiras, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Igor Vinicius, lateral-direito do Tricolor, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o rival. O jogador recebeu a advertência após cometer uma falta em Pepê, na metade do segundo tempo. O São Paulo ainda tem Gabriel Sara, Reinaldo, Léo e Vitor Bueno como pendurados.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOQuem deve entrar na lateral é o espanhol Juanfran, que volta de suspensão. Além dele, o técnico interino Marcos Vizolli poderá contar com os retornos do meia Igor Gomes e do atacante Pablo. Com estiramento na coxa, Gabriel Sara ainda é dúvida para o clássico.