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futebol

Igor Vinícius leva trombada e sai com olho roxo em vitória do São Paulo

Lateral-direito sofreu uma forte trombada ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Ele pode ser dúvida para a partida contra o América-MG...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 19:33
Crédito: Reprodução/TV Globo(
O São Paulo pode ter um desfalque importante para a partida contra o América-MG, na próxima quarta-feira (22), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral Igor Vinícius levou uma trombada de William Maranhão ainda no primeiro tempo e ficou com olho roxo. Sendo assim, o jogador foi substituído no intervalo para a entrada de Galeano, que já havia atuado diante do Fluminense. Ele inclusive, deve ser o substituto de Igor contra o Coelho, já que Orejuela está lesionado.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO​Igor Vinicius tinha esperança de conseguir uma sequência boa no time titular, principalmente após a saída de Daniel Alves, que rescindiu contrato com o Tricolor na última semana.

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