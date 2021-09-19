Igor Vinícius leva trombada e sai com olho roxo em vitória do São Paulo

O São Paulo pode ter um desfalque importante para a partida contra o América-MG, na próxima quarta-feira (22), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral Igor Vinícius levou uma trombada de William Maranhão ainda no primeiro tempo e ficou com olho roxo. Sendo assim, o jogador foi substituído no intervalo para a entrada de Galeano, que já havia atuado diante do Fluminense. Ele inclusive, deve ser o substituto de Igor contra o Coelho, já que Orejuela está lesionado.