Igor Vinicius fala sobre Daniel Alves: 'Aprendo com ele todos os dias'

Crédito: Flickr/São Paulo

Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, pelas quartas de final da Campeonato Paulista, o lateral-direito Igor Vinicius concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a importância de Daniel Alves para o seu futebol.

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Segundo Igor, Daniel Alves é um exemplo a ser seguido e afirmou que aprende com o camisa dez do Tricolor todos os dias no CT da Barra Funda, mesmo atuando na mesma posição e sendo 'concorrentes' na equipe titular.

VEJA AS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO - Tenho uma admiração muito grande pelo Dani, sempre deixei claro que foi o jogador que mais busquei referências quando eu era moleque. Jogar ao lado dele é uma satisfação muito grande e um privilégio, aprendo com ele todos os dias — afirmou Igor.

Apesar de estarem brigando pela vaga, o camisa dois afirmou que consegue jogar junto com o veterano de 38 anos, que ocupou o lugar de titular na ala direita do time do São Paulo com a chegada de Crespo.

- Estaria fazendo mal a mim mesmo se não aprendesse com um jogador tão vitorioso como ele. Eu sei que ele pode jogar na lateral, tem números bons pelo meio, que a gente pode jogar junto, e quem decide é o Crespo - finalizou.