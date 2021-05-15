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futebol

Igor Vinicius fala sobre Daniel Alves: 'Aprendo com ele todos os dias'

Camisa dois do São Paulo comentou sobre a convivência com capitão do Tricolor...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 13:00
Crédito: Flickr/São Paulo
Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, pelas quartas de final da Campeonato Paulista, o lateral-direito Igor Vinicius concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a importância de Daniel Alves para o seu futebol.
ATUAÇÕES: Benítez brilha, e Igor Vinícius e Gabriel Sara se destacam em classificação do São Paulo
Segundo Igor, Daniel Alves é um exemplo a ser seguido e afirmou que aprende com o camisa dez do Tricolor todos os dias no CT da Barra Funda, mesmo atuando na mesma posição e sendo 'concorrentes' na equipe titular.
VEJA AS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO - Tenho uma admiração muito grande pelo Dani, sempre deixei claro que foi o jogador que mais busquei referências quando eu era moleque. Jogar ao lado dele é uma satisfação muito grande e um privilégio, aprendo com ele todos os dias — afirmou Igor.
Apesar de estarem brigando pela vaga, o camisa dois afirmou que consegue jogar junto com o veterano de 38 anos, que ocupou o lugar de titular na ala direita do time do São Paulo com a chegada de Crespo.
- Estaria fazendo mal a mim mesmo se não aprendesse com um jogador tão vitorioso como ele. Eu sei que ele pode jogar na lateral, tem números bons pelo meio, que a gente pode jogar junto, e quem decide é o Crespo - finalizou.
Agora, o São Paulo pensa no Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16), às 20h30, no Morumbi.

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