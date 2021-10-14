Igor Vinícius é novidade do São Paulo no primeiro treino de Ceni no CT

Antes da partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi, o elenco do São Paulo realizou uma atividade de manhã no CT da Barra Funda. Foi o primeiro treino no local de Rogério Ceni após a sua volta ao Tricolor. Entre as novidades, o lateral-direito Igor Vinícius participou do treino físico e começou as atividades após se recuperar de uma pancada no olho sofrida na vitória sobre o Atlético-GO, no dia 19 de setembro. Ceni decidiu manter o hábito do seu sucessor Hernán Crespo, que comandava atividades leves no CT antes das partidas em casa. Quando o time jogava fora, os jogadores realizavam atividades de ativação no hotel que estavam hospedados.