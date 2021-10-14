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Igor Vinícius é novidade do São Paulo no primeiro treino de Ceni no CT

Lateral-direito foi presença no treino físico após ficar afastado devido a uma pancada no olho. Treinador decidiu manter as atividades em dias de jogos, assim como Crespo...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 14:07

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:07

Crédito: Miguel Schincariol/ saopaulofc
Antes da partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi, o elenco do São Paulo realizou uma atividade de manhã no CT da Barra Funda. Foi o primeiro treino no local de Rogério Ceni após a sua volta ao Tricolor. Entre as novidades, o lateral-direito Igor Vinícius participou do treino físico e começou as atividades após se recuperar de uma pancada no olho sofrida na vitória sobre o Atlético-GO, no dia 19 de setembro. Ceni decidiu manter o hábito do seu sucessor Hernán Crespo, que comandava atividades leves no CT antes das partidas em casa. Quando o time jogava fora, os jogadores realizavam atividades de ativação no hotel que estavam hospedados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Esse foi o segundo treino de Rogério Ceni em sua nova passagem pelo São Paulo. O primeiro foi na noite da última quarta-feira (13), data em que foi anunciado como novo treinador do clube. Após faltar luz no CT, os jogadores realizaram um treinamento no Estádio do Morumbi.

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