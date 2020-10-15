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futebol

Igor Vinícius é dúvida, e Diniz pode jogar com Daniel Alves na lateral

Titular da posição sentiu dores na coxa e será avaliado pelo departamento médico. Caso ele não jogue, Daniel Alves ou Tchê Tchê farão a função pela beirada do campo...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 15:59
Crédito: Daniel Alves tem jogado como meio-campista no São Paulo (Divulgação/ São Paulo
O São Paulo pode ter novidades para o jogo de sábado, contra o Grêmio, no Morumbi. No jogo da última quarta, diante do Fortaleza, o lateral-direito Igor Vinícius sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e é dúvida para o fim de semana. Uma possibilidade estudada pela comissão técnica do Tricolor é escalar Daniel Alves pela lateral, posição onde mais atuou durante sua carreira.
TABELA>Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro
Titular com Fernando Diniz nos últimos jogos, Igor Vinícius ainda será avaliado pelo departamento médico do São Paulo para saber se tem condições de entrar em campo no sábado. Como o espanhol Juanfran se recupera de lesão e está sob os cuidados do departamento médico, a posição pode ser preenchida por Daniel Alves e até mesmo por Tchê Tchê - improvisado.- O Daniel Alves tem a possibilidade de jogar, tem o Tchê Tchê também que sabe jogar por ali. A gente vai avaliar até o final de semana como a gente vai ocupar a lateral direita - explicou Fernando Diniz na coletiva da última quarta.
Depois de Igor Vinícius sentir dores, Diniz colocou Tchê Tchê para quebrar o galho na lateral-direita e o meio-campista demonstrou familiaridade com o posicionamento, embora não esteja tão acostumado.
No sábado, às 21h, o São Paulo recebe o Grêmio, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está no grupo dos classificados para a Copa Libertadores da próxima temporada e segue na cola dos líderes Atlético-MG, Internacional e Flamengo.

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