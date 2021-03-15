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Igor Vinícius, do São Paulo, vem mostrando bons números no estadual

Lateral é o que deu assistências no elenco do Tricolor na competição e é o segundo que mais desarmou, atrás apenas de Daniel Alves. Disputa com Orejuela promete...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:17

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 12:17
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
As primeiras rodadas do Campeonato Paulista mostraram uma grata 'surpresa' para a comissão técnica de Hernán Crespo no São Paulo. Muitas vezes criticado pela torcida, o lateral-direito Igor Vinícius vem mostrando bons números na competição estadual.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Com a assistência para o gol de Rojas contra o Novorizontino, na derrota por 2 a 1, o então titular da lateral somou duas em quatro rodadas, sendo um dos líderes do quesito no Paulistão, juntamente com Pablo, também do São Paulo, Felipe Marques, da Ferroviária, Bruno Lopes, do Ituano e Gustavo Scarpa, do rival Palmeiras.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Além disso, Igor também vem cumprindo bem o seu papel na parte defensiva. De acordo com o Footstats, o lateral é o segundo atleta do elenco que mais desarmou no Paulistão, com 7 desarmes, atrás apenas de Daniel Alves que tem 8. O líder do quesito é Felipe Rodrigues, do Novorizontino. Vale destacar que na última semana, o São Paulo anunciou a contratação do colombiano Orejuela, que teoricamente, deve ser titular da equipe na temporada. O jogador ainda resolve algumas pendências burocráticas antes de estar à disposição da equipe.
A briga pela posição promete ser boa nos próximos jogos. O novo reforço são-paulino se destaca pela presença ofensiva, enquanto Igor consegue 'mesclar' tanto na defesa quanto no ataque. Resta saber a opção prioritária do treinador.

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