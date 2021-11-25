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futebol

Igor Vinícius completou 100 jogos: veja os números dele no São Paulo

Lateral-direito foi titular no empate sem gols contra o Athletico-PR. Jogador está no Tricolor desde 2018 e vem recebendo oportunidades nesta temporada pelo clube do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 09:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 09:00

O empate do São Paulo sem gols contra o Athletico-PR foi especial para o lateral Igor Vinícius. Apesar do resultado ruim, o jogador completou 100 jogos com a camisa do Tricolor, clube em que está desde 2018. Igor fez 30 partidas em 2019, 34 em 2020 e, até o momento, 35 em 2021. Ao todo, soma três gols (dois nesta temporada) e 11 assistências no Tricolor (seis nesta temporada), clube em que mais atuou na carreira. Ele briga por espaço na lateral com Orejuela, contratação mais cara da temporada.
Nos 100 jogos pelo São Paulo, Igor soma 44 vitórias, 28 empates e 28 derrotas. Nessa temporada, ele soma 2972 minutos em campo, mas já alcançou 6700 desde a sua chegada do clube do Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Para mim é uma honra atingir essa marca. Sabemos que nunca é fácil, ainda mais em um clube como o São Paulo, que já é o clube que eu mais defendi profissionalmente. Aqui é minha casa, fico muito feliz por estar atingindo essa marca, é um sonho de muitos jogadores e nem todos têm essa honra - disse o jogador à 'SPFCTV' antes da partida contra o Athletico-PR.
NÚMEROS DE IGOR VINÍCIUS NO SÃO PAULO​100 partidas​44 vitórias 28 empates 28 derrotas​3 gols marcados 6700 minutos
Crédito: IgorViníciuscompletou100jogospeloSãoPaulocontraoAthletico-PR(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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