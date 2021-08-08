Igor Torres exalta a união do elenco e comissão técnica do Fortaleza

A noite de sábado é histórica para o Fortaleza. No Allianz Parque, o Leão do Pici derrotou o Palmeiras por 3 a 2 e venceu o Alviverde pela primeira vez em seu novo estádio.
O autor do gol da vitória foi Igor Torres, que teve calma para finalizar no excelente passe de Pikachu nos acréscimos da partida.
Na conversa com a imprensa pós-jogo, o atleta comentou sobre a união do elenco com a comissão técnica de Pablo Vojvoda.
‘Nossa equipe criou uma aliança muito grande de união e isso é fruto de muito trabalho. Como eu disse na entrevista no jogo contra o Athletico-PR, nosso grupo é como diz o hino: "combatido, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço". Eu só tenho a agradecer por esse momento, incrível’, declarou ao Premiere.
Com o triunfo fora de casa, o Fortaleza aparece na 3ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras.