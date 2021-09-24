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Igor Rossi comemora vitória do Al-Faisaly e ressalta: 'Muito importante por ser um derby'

A equipe do zagueiro brasileiro venceu por 2 a 1 o Al Feiha, pelo Campeonato Saudita; com sete pontos em cinco partidas disputadas, o Al-Faisaly ocupa a sétima colocação na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 21:24

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 21:24

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly
Atual campeão da Copa do Rei, o Al-Faisaly conquistou uma vitória importante, na última semana, pelo Campeonato Saudita. Em casa, a equipe venceu o Al Feiha por 2 a 1 e voltou a conquistar os três pontos após duas rodadas. Capitão do time e considerado o melhor em campo pelo site "SofaScore", o zagueiro Igor Rossi celebrou o triunfo.> Brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021- A vitória de foi muito importante por ser um derby da cidade, um jogo diferente, com um clima especial e é sempre bom vencer esses tipos de jogos. Sobre o nosso início, ainda está faltando a gente encaixar uma sequência de duas ou três vitórias para dar uma maior confiança - disse Igor Rossi.
Recentemente, Igor Rossi completou 300 jogos na carreira como jogador profissional. Apenas pelo Al-Faisaly foram 138 e 12 gols marcados desde que chegou ao clube, há cinco anos.
> Veja a tabela da Champions League
- Espero que possa ser agora, aproveitar essa vitória no clássico e embalar para o próximo jogo para brigar na parte de cima da tabela. Temos equipe para isso e quando as vitórias veem a confiança acompanha - projetou.
O Al-Faisaly, de Igor Rossi, volta a campo no próximo sábado, diante do Al-Raed, às 14h35 (horário de Brasília), pelo Campeonato Saudita. Com sete pontos, após cinco jogos, a equipe do zagueiro brasileiro está na sétima colocação da competição.

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