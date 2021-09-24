Igor Rossi comemora vitória do Al-Faisaly e ressalta: 'Muito importante por ser um derby'

Atual campeão da Copa do Rei, o Al-Faisaly conquistou uma vitória importante, na última semana, pelo Campeonato Saudita. Em casa, a equipe venceu o Al Feiha por 2 a 1 e voltou a conquistar os três pontos após duas rodadas. Capitão do time e considerado o melhor em campo pelo site "SofaScore", o zagueiro Igor Rossi celebrou o triunfo.> Brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021- A vitória de foi muito importante por ser um derby da cidade, um jogo diferente, com um clima especial e é sempre bom vencer esses tipos de jogos. Sobre o nosso início, ainda está faltando a gente encaixar uma sequência de duas ou três vitórias para dar uma maior confiança - disse Igor Rossi.