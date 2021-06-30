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Igor Rabello tenta ver ‘lado positivo’ de instabilidade no início do Brasileiro: 'temos como reverter isso'

O zagueiro do Galo também afirmou que é normal os favoritos da competição terem oscilações neste momento da competição...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 17:48

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:48

O Atlético-MG está na oitava posição, com 10 pontos e não vence no Brasileirão há três rodadas, sendo duas derrotas seguidas. Para o zagueiro Igor Rabello, que se recuperou recentemente da Covid-19, é normal a instabilidade do time neste momento do campeonato. Porém, o defensor crê que o alvinegro poderá reverter isso logo e brigar pelo título. Rabello também ponderou, afirmando que não só o Atlético-MG tem oscilado neste início de campeonato. Até os times considerados favoritos, como Flamengo, Inter, São Paulo e Grêmio estão tendo altos e baixos. Confira a leitura do jogador deste momento do Brasileirão para o Galo. Rabello está à disposição de Cuca após contrair Covid-19-(Pedro Souza/Atletico-MG)

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