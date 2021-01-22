Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Igor Rabello está otimista com Galo na liderança nos próximos três jogos

O time mineiro tem um jogo a menos e pode superar o Internacional se vencer seus compromissos contra Vasco, Santos e Fortaleza...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 20:30
Crédito: Rabello espera que a equipe não vacile nos duelos vindouros que o alvinegro fará pelo Brasileiro, para manter as chances de título-(Divulgação/Atlético-MG
Mesmo com o empate por 1 a 1 com o Grêmio, o que tirou a chance do Atlético-MG de ficar bem perto da liderança do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Igor Rabello, ainda vê o time mineiro com boas chances de assumir a ponta nos próximos três jogos. O Galo terá pela frente o Vasco, neste sábado, 23 de janeiro, o duelo atrasado com o Santos, na próxima terça-feira, 26 e no fim de semana o Fortaleza. Desses confrontos, dois serão em BH, o que aumenta o otimismo do defensor atleticano.
CONFIRA OS JOGOS DO GALO NAS PRÓXIMAS RODADAS EM NOSSA TABELA - A gente ganhando os três próximos jogos e saindo com nove pontos, aí, há grandes chances da gente estar ali na liderança. Com certeza os outros times vão perder pontos. Eles vão jogar um contra o outro ainda, vão perder pontos. Então vamos chegar nessa liderança aí para sair com o título-disse. O zagueiro atleticano quer a equipe mais focada para evitar os tropeços do primeiro turno nesta faixa do campeonato, quando venceu o Vasco, perdeu para Fortaleza, Santos, deixando a liderança. - A gente tem que propor bastante o jogo, achar espaço, que é o nosso jogo. Quando chega a bola, tem que ter uma ou duas chances e a gente matar. Muitas situações juntas, então temos que ser 100% precisos para conseguir o gol e sair com o resultado positivo-concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados