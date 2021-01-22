Igor Rabello está otimista com Galo na liderança nos próximos três jogos

Mesmo com o empate por 1 a 1 com o Grêmio, o que tirou a chance do Atlético-MG de ficar bem perto da liderança do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Igor Rabello, ainda vê o time mineiro com boas chances de assumir a ponta nos próximos três jogos. O Galo terá pela frente o Vasco, neste sábado, 23 de janeiro, o duelo atrasado com o Santos, na próxima terça-feira, 26 e no fim de semana o Fortaleza. Desses confrontos, dois serão em BH, o que aumenta o otimismo do defensor atleticano.

CONFIRA OS JOGOS DO GALO NAS PRÓXIMAS RODADAS EM NOSSA TABELA - A gente ganhando os três próximos jogos e saindo com nove pontos, aí, há grandes chances da gente estar ali na liderança. Com certeza os outros times vão perder pontos. Eles vão jogar um contra o outro ainda, vão perder pontos. Então vamos chegar nessa liderança aí para sair com o título-disse. O zagueiro atleticano quer a equipe mais focada para evitar os tropeços do primeiro turno nesta faixa do campeonato, quando venceu o Vasco, perdeu para Fortaleza, Santos, deixando a liderança. - A gente tem que propor bastante o jogo, achar espaço, que é o nosso jogo. Quando chega a bola, tem que ter uma ou duas chances e a gente matar. Muitas situações juntas, então temos que ser 100% precisos para conseguir o gol e sair com o resultado positivo-concluiu.