Igor Rabello é mais um jogador do Galo contaminado pela Covid-19

O Atlético-MG informou nesta terça-feira, 15 de junho, que o zagueiro Igor Rabello testou positivo para a Covid-19, sendo mais um desfalque do alvinegro por conta da doença. O meia argentino Zaracho também foi diagnosticado com o vírus na última quinta-feira, 10. O defensor já foi afastado dos trabalhos com o grupo e cumprirá isolamento. O Atlético disse que Igor Rabello está sem sintomas e deve permanecer cerca de 10 dias longe das atividades do clube, não podendo atuar nos jogos contra o Internacional, quarta-feira, 16, Chapecoense, segunda-feira, 21, e Ceará , quinta-feira, 24 de junho. Com mais um caso de Covid-19, a lista de desfalques de Cuca chega a seis atletas, com quatro servindo seleções na Copa América (Vargas, Savarino, Alan Franco e Junior Alonso), além de Igor e Zaracho. Sem Rabello, Cuca deve montar sua zaga com Réver e Gabriel para encarar o Colorado em Porto Alegre, em duelo da quarta rodada do Brasileirão. Assim, o alvinegro relacionou os seguintes jogadores, tendo como novidade o zagueiro Bueno, que não vinha sendo utilizado: -Goleiros: Everson, Jean, Matheus Mendes e Rafael;-Laterais: Guilherme Arana, Guga, Dodô e Mariano;-Zagueiros: Bueno, Gabriel, Micael e Réver;-Meias: Allan, Calebe, Dylan, Hyoran, Jair, Nacho, Nathan, Neto e Tchê Tchê;-Atacantes: Echaporã, Hulk, Keno, Marrony, Sasha e Savinho.