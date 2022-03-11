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Igor Rabello diz que trabalho de Cuca e Turco Mohamed no Atlético-MG tem semelhanças

Defensor também falou da possível volta de Junior Alonso ao Galo...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 23:10

Publicado em 10 de Março de 2022 às 23:10

O técnico Antonio Mohamed caiu mesmo nas graças dos jogadores do Atlético-MG. E não só pelo jeito bonachão, brincalhão e parceiro. Mas no estilo de pensar o jogo e a forma do time atuar, que faz lembrar de outro chefe, recém campeão pelo alvinegro. Zagueiro do Galo, Igor Rabello afirmou que o atual treinador tem semelhanças com Cuca no modo de trabalhar a equipe, o que é, para ele, algo positivo, pois o grupo tem mais facilidades para assimilar o que El Turco passa aos atletas. Rabello falou e fez torcida para que Junior Alonso possa voltar ao time após ser vendido para o futebol russo. Confira tudo que o jogador do Galo disse nos vídeos da matéria. Igor Rabello vê trabalhos de Cuca e Mohamed parecidos-(Reprodução / SporTV)

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