Igor Rabello diz que Galo teve mais domínio no jogo apesar da derrota

O autor do gol do Atlético-MG na derrota para o Botafogo, por 2 a 1, o zagueiro Igor Rabello, teve uma visão de quase “injustiça” com o Galo no revés para o Fogão, nesta quarta-feira, 19 de agosto, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o defensor, o time mineiro teve mais controle do jogo e domínio também, apesar da maior precisão da equipe carioca em anotar os dois tentos que lhe garantiram os primeiros três pontos na competição. -A gente tomou conta do jogo, o tempo todo, trabalhando a bola, do jeito que o Sampaoli pede. Não conseguimos finalizar da melhor maneira, mas hoje não era o nosso dia. O Botafogo jogou bem também no contra-ataque, explorando as nossas costas. Trabalhar, porque temos um jogo importante no fim de semana- - disse o zagueiro do Atlético-MG depois do jogo. Foi a primeira derrota do Galo no Brasileiro, que perdeu a liderança da competição para o Internacional. As duas equipes duelam no sábado, 22 de agosto, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado derrotou o Atlético-GO na rodada por 3 a 0.