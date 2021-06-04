Igor Pupinski comenta expectativas para estreia na Série D do Brasileirão com o Palmas FR

Crédito: Divulgação/Palmas

Neste domingo, o Palmas-FR estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Essa é a quinta participação da equipe na competição que está em busca do acesso inédito para Série C, disputada pela última vez em 2008.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui

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O time do estado de Tocantins vem trabalhando forte nessas últimas semanas e o lateral Igor Pupinski comentou as expectativas para a competição.

- Nosso maior objetivo é o título da série D, mas estamos focados em fazer uma boa primeira fase e conquistar a classificação. Sabemos que temos qualidade e podemos ir longe nessa competição nacional.

O confronto de abertura da fase de grupos será contra o Imperatriz-MA às 16h no Estádio Frei Epifânio, casa do adversário.