Igor Pupinski comemora renovação com Palmas FR: 'Muito feliz por mais esse passo dado na minha carreira'

Crédito: Divulgação/Palmas

Com passagens por Portuguesa-SP, Pianense, da Itália, Bragantino entre outros, Igor Pupinski que está na instituição desde o início deste ano, comentou sobre o sentimento de renovar com o time do estado de Tocantins, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série D em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série D-2021 clicando aqui

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- É uma satisfação enorme renovar meu contrato com a equipe, muito feliz por mais esse passo dado na minha carreira, espero retribuir em campo a confiança da diretoria e dar alegria aos torcedores. Com uma visão de jogo apurada, qualidade técnica nos passes e uma boa marcação, o lateral promete esforço e dedicação máxima para realizar um bom campeonato com o Palmas FR.