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Igor Pupinski comemora renovação com Palmas FR: 'Muito feliz por mais esse passo dado na minha carreira'

O lateral-direito de 24 anos, renovou seu contrato com a equipe do Palmas FR para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 20:45
Crédito: Divulgação/Palmas
Com passagens por Portuguesa-SP, Pianense, da Itália, Bragantino entre outros, Igor Pupinski que está na instituição desde o início deste ano, comentou sobre o sentimento de renovar com o time do estado de Tocantins, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série D em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série D-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira quais jogos perderão os convocados para a próxima Data Fifa
- É uma satisfação enorme renovar meu contrato com a equipe, muito feliz por mais esse passo dado na minha carreira, espero retribuir em campo a confiança da diretoria e dar alegria aos torcedores. Com uma visão de jogo apurada, qualidade técnica nos passes e uma boa marcação, o lateral promete esforço e dedicação máxima para realizar um bom campeonato com o Palmas FR.
O time estreia no Brasileirão da Série D contra o Imperatriz, do Maranhão, no dia 6 de junho às 16h no estádio do adversário.

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