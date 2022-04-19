Igor projeta jogo contra o América-MG pela terceira fase da Copa do Brasil

O CSA entra em campo nesta terça-feira, às 19h, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o América-MG, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Após eliminar Atlético-BA e Paysandu anteriormente, o jogador projetou o próximo duelo na competição.

'Será um jogo muito difícil, uma equipe que disputa Libertadores e que vem em uma crescente nos últimos anos. Iremos impor nosso ritmo e contamos com a ajuda do nosso torcedor para sairmos com a vitória nesta terça. Vai ser o primeiro passo rumo a nossa classificação na Copa do Brasil', comentou Igor.

No último sábado, o CSA fez a estreia na Série B do Brasileiro. O CSA empatou fora de casa em 0 a 0 contra o Ituano, no interior paulista. Igor fez uma avaliação do início da caminhada rumo ao acesso.

'Sabíamos da dificuldade que seria jogar contra uma equipe que se defende muito bem em casa, que na maioria das vezes defende com 6 ou 7 jogadores. O nosso time buscou construir o jogo sempre lá de trás, como é o nosso perfil, sendo que no primeiro tempo não tivemos um bom dia técnico que veio a favorecer nossa partida. Esse ponto será de suma importância para o decorrer da Série B'.

Além disso, outro ponto comentado pelo jogador foi a entrada dele na seleção do Campeonato Alagoano feita pela Federação Alagoana de Futebol. Igor disputou sete jogos pelo CSA no Estadual.

'Fico muito feliz em ter meu trabalho sendo reconhecido. Isso ainda dá mais combustível para fazer o melhor e ajudar sempre minha equipe a sair com a vitória nas partidas. Porém, trocaria sem pensar duas vezes a seleção do campeonato pelo título' finalizou.