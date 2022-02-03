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futebol

Igor Paixão abre a temporada como artilheiro do Coritiba

Atacante anotou quatro dos seis gols anotados pelo time do Couto Pereira...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 16:12
O Coritiba iniciou muito bem a sua temporada no Campeonato Paranaense e obteve três vitórias após quatro jogos disputados.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além do desempenho satisfatório dentro das quatro linhas, os gols de Igor Paixão têm chamado a atenção pelo lado individual.
Dos seis gols marcados pelo Coxa no paranaense, quatro foram anotados pelo atacante, o último deles contra o Rio Branco, na noite da última quarta-feira.
Calendário
Na próxima rodada, Igor Paixão e Coritiba medem forças contra o São Joseense, pela 5ª jornada do Paranaense.
Crédito: IgorPaixãoéoartilheirodoCoxa(Divulgação/Instagram/Coritiba

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