Igor Júlio festeja primeira época na Fiorentina e ‘chave de ouro’ na Itália

Crédito: Igor Júlio chegou na Fiorentina em janeiro e conquistou seu espaço no elenco (Divulgação

No último domingo, a Fiorentina encerrou a participação na Série A italiana com vitória por 3 a 1 sobre o SPAL. Titular na equipe, o zagueiro brasileiro Igor Júlio comemorou a primeira temporada pela equipe de Florença e o resultado positivo na última rodada. Além disso, Igor relembrou o tempo passado na equipe adversária no último ano.

- Terminamos a temporada bem, mas acho que poderíamos ter feito melhor. Voltamos bem depois da pandemia, vencemos jogos importantes. Então nesse fim de campeonato demonstramos que, se tivéssemos acertado antes, poderíamos ter chegado mais longe na competição - disse Igor, que comentou sobre o SPAL:

- Foi a oportunidade que eu estava buscando de jogar, estar em campo. Para mim foi importante e emocionante, jogar contra a equipe que comecei na Itália, fiz muitas amizades e lutei muito. Foi emocionante reencontrar todos e jogar naquele estádio. Feliz também pelo resultado, por ter jogado bem e encerrado essa temporada com vitória. Foi uma temporada que, apesar de tudo, foi muito boa e feliz para mim.

Igor chegou na Fiorentina pouco tempo antes da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. O jogador fez a sua estreia contra a Juventus. Ao fim da Série A, o brasileiro analisa de forma positiva o seu primeiro ano.