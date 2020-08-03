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futebol

Igor Júlio festeja primeira época na Fiorentina e ‘chave de ouro’ na Itália

Zagueiro brasileiro enfrentou seu antigo time na última rodada, mas acredita que Fiorentina pode evoluir no próximo ano. Defensor fez balanço positivo de sua performance...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 11:37

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:37

Crédito: Igor Júlio chegou na Fiorentina em janeiro e conquistou seu espaço no elenco (Divulgação
No último domingo, a Fiorentina encerrou a participação na Série A italiana com vitória por 3 a 1 sobre o SPAL. Titular na equipe, o zagueiro brasileiro Igor Júlio comemorou a primeira temporada pela equipe de Florença e o resultado positivo na última rodada. Além disso, Igor relembrou o tempo passado na equipe adversária no último ano.
- Terminamos a temporada bem, mas acho que poderíamos ter feito melhor. Voltamos bem depois da pandemia, vencemos jogos importantes. Então nesse fim de campeonato demonstramos que, se tivéssemos acertado antes, poderíamos ter chegado mais longe na competição - disse Igor, que comentou sobre o SPAL:
- Foi a oportunidade que eu estava buscando de jogar, estar em campo. Para mim foi importante e emocionante, jogar contra a equipe que comecei na Itália, fiz muitas amizades e lutei muito. Foi emocionante reencontrar todos e jogar naquele estádio. Feliz também pelo resultado, por ter jogado bem e encerrado essa temporada com vitória. Foi uma temporada que, apesar de tudo, foi muito boa e feliz para mim.
Igor chegou na Fiorentina pouco tempo antes da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. O jogador fez a sua estreia contra a Juventus. Ao fim da Série A, o brasileiro analisa de forma positiva o seu primeiro ano.
- Eu analiso essa “meia temporada” que fizemos, esses seis meses na Fiorentina, muito bem. Muito aprendizado, melhora pessoal. Acho que evoluí bastante já, aprendi muito e cresci bastante. Analiso uma fase de crescimento muito boa mesmo. Muito feliz por poder ter essa possibilidade.

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