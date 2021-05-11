Igor Júlio, da Fiorentina, comemora vitória contra a Lazio e prevê ‘grande batalha’ contra o Cagliari

Crédito: Divulgação/Fiorentina

De volta à Fiorentina após cumprir suspensão automática, o zagueiro Igor Júlio comemorou a vitória da equipe sobre a Lazio, que hoje ainda briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. O defensor disse que o triunfo por 2 a 0 mostra que a Viola poderia ter feito uma campanha melhor na Série A italiana.

Veja a tabela do Italiano- Esse jogo nos dá uma sensação de que poderíamos ter feito mais pontos, coisas melhores durante o campeonato. Enfrentamos uma grande equipe e fizemos um grande jogo, não sofremos gols contra um dos melhores ataques do campeonato. Uma vitória importante, no momento certo e para mostrar que podemos vencer as grandes equipes e podíamos estar em melhor situação. Nos traz confiança e motivação para as partidas finais - disse Igor, que projetou uma “grande batalha” contra o Cagliari, nesta quarta-feira:

- Essa reta final tem sido com resultados positivos, mas penso que poderíamos ter feito melhores jogos e pontos antes, durante o campeonato, que agora fazem falta. Temos uma grande batalha nesta quarta e penso que depois de um possível resultado positivo nesse jogo, poderia se dizer que estaríamos completamente livres de risco. Acho que isso depende desse jogo, uma grande batalha, como eu disse…

Com 38 pontos, a Fiorentina ocupa a 13ª colocação na competição, enquanto o Cagliari é a segunda equipe fora da zona de rebaixamento, com 35. O jogo é vital para a “tranquilidade” da Fiorentina e de Igor Júlio na Série A. Depois, a ideia do brasileiro é somar minutos nas partidas que restam.