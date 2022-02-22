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Igor Júlio comemora sequência e boa fase na Fiorentina: 'Cabeça boa e evolução diária'

Titular nos últimos três jogos com a camisa da Viola, o zagueiro brasileiro, enfim, vai ganhando a sequência que sempre buscou na equipe italiana...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:23
Titular nos últimos três jogos com a camisa da Fiorentina, o zagueiro Igor Júlio enfim vai ganhando a sequência que sempre buscou na equipe italiana. Contratado em fevereiro de 2020, o brasileiro, que veio do também italiano SPAL, começa a se destacar em um momento decisivo na temporada e de grande fase da Viola.Na sétima colocação da Série A, a Fiorentina perdeu apenas um dos seus últimos cinco jogos no nacional e, após vitória emocionante contra a Atalanta na última semana, também está classificada às semifinais da Coppa Itália. Para Igor, a fase mostra a força do grupo.
- Acho que estamos evoluindo dia após dia e através disso vendo que temos qualidade de jogar de igual pra igual com qualquer time aqui no campeonato. Trabalhamos muito forte durante a semana e o resultado estão aparecendo nos jogos - disse Igor, sem colocar um objetivo na Série A:
- Queremos fazer o máximo de pontos possível no campeonato, e a partir daí ver aonde podemos chegar. Tudo pode acontecer.
Feliz com a titularidade e a ótima fase na defesa da Fiorentina, Igor Júlio comemora a evolução conquistada nesta temporada. O jogador, inclusive, tem investido em análises de desempenhos individual para buscar uma melhora ainda maior. O zagueiro brasileiro faz um trabalho por conta própria de estudo de suas atuações e de como minimizar erros e potencializar suas qualidades.
- Eu estou me sentindo bem, cabeça no lugar e buscando sempre evoluir, melhorar e aprender todos os dias. Estou muito feliz com essa sequência que o treinador está me dando e feliz de responder dentro de campo. Espero continuar evoluindo cada vez mais e aproveitando as oportunidades.
Crédito: IgorJúliocelebraasequênciadejogoscomotitulardaFiorentina(Foto:Divulgação/Fiorentina

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