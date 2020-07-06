Igor Julio comemora reencontro da Fiorentina com as vitórias

No último domingo, a Fiorentina bateu o Parma por 2 a 1 e voltou a vencer um jogo 140 dias depois. A última vitória da equipe italiana havia sido em fevereiro, em goleada sobre a Sampdoria. Titular na partida, o zagueiro brasileiro Igor Júlio comemorou o reencontro com os resultados positivos.
- Foi uma vitória muito importante. A gente não havia vencido desde o retorno, tínhamos de vencer de alguma forma. Sabia que uma hora ia acontecer, mas não sabíamos que seria tão sofrido. Pecamos um pouco no início retorno, mas é trabalhando que as coisas acontecem na hora certa - disse Igor, que falou também sobre a titularidade:
- Estava ansioso para começar jogando uma partida, ter a oportunidade de iniciar. Fiquei feliz demais de ter começado, termos vencido uma partida difícil dessa. Nos entregamos um pelo outro e e buscamos esse resultado positivo que estávamos precisando muito.
Com apenas mais oito jogos de Série A italiana pela frente, a Fiorentina volta a campo na próxima quarta, em seus domínios, contra o Cagliari. Igor Júlio dá a dica do que fazer para buscar o embalo.
- Temos de seguir fazendo o que fizemos domingo. Um campeonato difícil como esse, temos de ter muita vontade de fazer gol, chegar na cara do gol e fazer. Se tivermos isso, se entregar um pelo outro como fizemos ontem, correndo até o fim, seremos fortes e conseguiremos uma sequência de vitórias.