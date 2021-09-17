Igor Júlio celebra vitória da Fiorentina sobre a Atalanta e projeta Série A Italiana: ‘Queremos mais’

Crédito: Divulgação/Fiorentina

Na última rodada da Série A italiana, a modificada Fiorentina mostrou força novamente e bateu a Atalanta fora de casa, chegando à segunda vitória consecutiva na competição. Titular e um dos melhores em campo pela Viola, o zagueiro brasileiro Igor Júlio comemorou a demonstração da força do time.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quem pode pintar na Seleção nos próximos jogos pelas Eliminatórias

- Foi uma vitória muito importante, um jogo muito difícil e um adversário que dificilmente perde em casa, mais creio que soubemos jogar e sofrer juntos e isso fez a diferença, mostra que o grupo está se fortalecendo e todos estão com muita vontade de vencer - disse Igor, que completou:

- Acho que a vitória sempre nos empolga e nos faz pensar em coisas maiores. Queremos mais. Mas o campeonato está apenas começando e muita coisa ainda está por vir. Temos que continuar trabalhando com humildade e pé no chão que as coisas vão acontecer naturalmente.

Neste sábado, a Fiorentina enfrenta o Genoa. Igor deve seguir na equipe titular da Viola e, enfim, começa a ganhar a sequência que projetou no time italiano.