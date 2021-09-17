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Igor Júlio celebra vitória da Fiorentina sobre a Atalanta e projeta Série A Italiana: ‘Queremos mais’

Titular e um dos melhores em campo pela Viola, o zagueiro brasileiro comemorou a demonstração da força do time. Neste sábado ele volta a campo para enfrentar o Genoa...
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Publicado em 

17 set 2021 às 19:22

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:22

Crédito: Divulgação/Fiorentina
Na última rodada da Série A italiana, a modificada Fiorentina mostrou força novamente e bateu a Atalanta fora de casa, chegando à segunda vitória consecutiva na competição. Titular e um dos melhores em campo pela Viola, o zagueiro brasileiro Igor Júlio comemorou a demonstração da força do time.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui
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- Foi uma vitória muito importante, um jogo muito difícil e um adversário que dificilmente perde em casa, mais creio que soubemos jogar e sofrer juntos e isso fez a diferença, mostra que o grupo está se fortalecendo e todos estão com muita vontade de vencer - disse Igor, que completou:
- Acho que a vitória sempre nos empolga e nos faz pensar em coisas maiores. Queremos mais. Mas o campeonato está apenas começando e muita coisa ainda está por vir. Temos que continuar trabalhando com humildade e pé no chão que as coisas vão acontecer naturalmente.
Neste sábado, a Fiorentina enfrenta o Genoa. Igor deve seguir na equipe titular da Viola e, enfim, começa a ganhar a sequência que projetou no time italiano.
- É complicado dizer que este vai ser o meu ano, mas na minha cabeça o objetivo é fazer que seja meu ano, sim. Preciso continuar trabalhando, evoluindo e aproveitando cada oportunidade para fazer desse a minha temporada de maior sequência.

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