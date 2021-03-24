Igor Júlio agradece Prandelli na Fiorentina e quer ‘aproveitar’ data Fifa para recuperação

Crédito: Divulgação/Fiorentina

Na última terça-feira, o técnico Cesare Prandelli se despediu da Fiorentina. Por meio de uma carta aberta, o treinador italiano anunciou sua opção de saída do clube no qual é ídolo. O zagueiro brasileiro Igor Júlio, que vinha sendo titular com Prandelli, disse respeitar a decisão e o agradeceu.

- Primeiro de tudo respeito muito Prandelli como pessoa e treinador por tudo que fez aqui por nós. Respeito a decisão dele, que optou por não fazer mais parte do grupo. Sou grato por tudo que ensinou, as oportunidades que me deu enquanto teve aqui. Desejo tudo de melhor para ele pessoal e profissionalmente. É um treinador que me ajudou muito e vou lembrar disso pra sempre.Igor vinha sendo peça sempre presente nas escalações da Fiorentina de Prandelli quando sofreu uma lesão muscular no adultor da coxa, no último dia 3 de março, em duelo contra a Roma pela Série A italiana. O defensor quer, agora, aproveitar a pausa no futebol para a data FIFA para recuperar-se o quanto antes:

- Vejo esses dias de pausa como positivos em relação a mim. Estou nesse processo de recuperação, penso que é um tempo ganho, um tempo maior para recuperar. Bom também é que eu não perco jogos nesse período, então é positivo para trabalhar forte e voltar o quanto antes - disse, completando: