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futebol

Igor Júlio agradece Prandelli na Fiorentina e quer ‘aproveitar’ data Fifa para recuperação

Brasileiro vinha sendo presença fixa nas escalações, mas acabou se lesionando e quer recuperar a melhor forma...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:35
Crédito: Divulgação/Fiorentina
Na última terça-feira, o técnico Cesare Prandelli se despediu da Fiorentina. Por meio de uma carta aberta, o treinador italiano anunciou sua opção de saída do clube no qual é ídolo. O zagueiro brasileiro Igor Júlio, que vinha sendo titular com Prandelli, disse respeitar a decisão e o agradeceu.
- Primeiro de tudo respeito muito Prandelli como pessoa e treinador por tudo que fez aqui por nós. Respeito a decisão dele, que optou por não fazer mais parte do grupo. Sou grato por tudo que ensinou, as oportunidades que me deu enquanto teve aqui. Desejo tudo de melhor para ele pessoal e profissionalmente. É um treinador que me ajudou muito e vou lembrar disso pra sempre.Igor vinha sendo peça sempre presente nas escalações da Fiorentina de Prandelli quando sofreu uma lesão muscular no adultor da coxa, no último dia 3 de março, em duelo contra a Roma pela Série A italiana. O defensor quer, agora, aproveitar a pausa no futebol para a data FIFA para recuperar-se o quanto antes:
- Vejo esses dias de pausa como positivos em relação a mim. Estou nesse processo de recuperação, penso que é um tempo ganho, um tempo maior para recuperar. Bom também é que eu não perco jogos nesse período, então é positivo para trabalhar forte e voltar o quanto antes - disse, completando:
- Minha recuperação está andando muito bem. Está até mais avançada do que eu esperava. Ainda não sei o tempo que falta para a volta dos treinos com a equipe, mas farei de tudo para depois da pausa já ir retornando. Mas os profissionais aqui da Fiorentina sabem o momento certo de voltar. Confio neles e sei que quando voltar será 100%.

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