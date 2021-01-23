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futebol

Igor Jesus se destaca em conquista da Supercopa nos Emirados Árabes

Atleta é um dos principais nomes do Shabab Al Ahli, com dez gols em 18 jogos disputados...

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 15:25
Crédito: Divulgação
Revelado nas categorias de base do Coritiba, o atacante Igor Jesus conquistou a Supercopa dos Emirados Árabes na última sexta-feira com o Shabab Al Ahli. O time do brasileiro bateu o Sharjah, por 1 a 0, com gol nos acréscimos da partida para ficar com o título.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Primeiramente queria agradecer a Deus, com meu primeiro título na carreira como profissional. Eu me dedico muito durante a semana para que as coisas possam dar certo em momentos como esse. Graças a Deus fomos muito felizes e conquistamos esse título que é muito importante para o clube e para a minha carreira - disse.
No campeonato nacional, o Shabab Al Ahli ocupa a sexta colocação, com 19 pontos conquistados em 13 jogos disputados. Com 13 gols em 18 jogos pelo clube, Igor Jesus fez dez no principal torneio do país.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
O jogador falou também sobre a adaptação, que acreditou ter sido rápida ao futebol do país, com grande ajuda da língua inglesa.
- Acredito que me adaptei muito rápido, ao estilo de jogo do professor também, os companheiros me ajudaram muito durante a minha adaptação. Alguns companheiros da equipe são brasileiros. Eles usam bastante inglês aqui, fui aprendendo aos poucos, durante os treinamentos e hoje acredito que estou muito bem adaptado - finalizou.

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