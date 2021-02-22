Igor Jesus novamente decide e garante Shabab Al Ahli em nova final nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação / Shabab Al Ahli

Pelas semifinais da President´s Cup, o Shabab Al-Ahli venceu o Baniyas fora de casa, avançou à final da competição, e poderá conquistar o segundo título na temporada. O destaque da partida foi o atacante brasileiro de 19 anos. Igor Jesus marcou o gol da classificação. O atleta já balançou as redes 17 vezes em 25 partidas pelo Shabab Al-Ahli, sendo 3 deles na Presidents Cup.

Veja a tabela do InglêsAlém de ser o grande goleador da equipe, o atacante também se destaca nas assistências. Na última partida, pelo campeonato nacional, contra o Hatta, o atleta deu passe para os dois gols e ajudou a equipe a conquistar a vitória. Igor valorizou o momento.

- Primeiramente eu queria agradecer a Deus por esse gol que foi muito importante pra mim e pra minha equipe e que colocou o time na final da competição, onde nós enfrentaremos o Al-Nasr. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e que teremos que lutar para sermos campeões. Temos alguns dias para nos preparar e vamos em busca do nosso objetivo que é conquistar esse título - disse.