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Igor Jesus novamente decide e garante Shabab Al Ahli em nova final nos Emirados Árabes

Brasileiro, ex-Coritiba, é um dos destaques no futebol do país e vive grande momento no clube
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LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 18:50

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:50

Crédito: Divulgação / Shabab Al Ahli
Pelas semifinais da President´s Cup, o Shabab Al-Ahli venceu o Baniyas fora de casa, avançou à final da competição, e poderá conquistar o segundo título na temporada. O destaque da partida foi o atacante brasileiro de 19 anos. Igor Jesus marcou o gol da classificação. O atleta já balançou as redes 17 vezes em 25 partidas pelo Shabab Al-Ahli, sendo 3 deles na Presidents Cup.
Veja a tabela do InglêsAlém de ser o grande goleador da equipe, o atacante também se destaca nas assistências. Na última partida, pelo campeonato nacional, contra o Hatta, o atleta deu passe para os dois gols e ajudou a equipe a conquistar a vitória. Igor valorizou o momento.
- Primeiramente eu queria agradecer a Deus por esse gol que foi muito importante pra mim e pra minha equipe e que colocou o time na final da competição, onde nós enfrentaremos o Al-Nasr. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e que teremos que lutar para sermos campeões. Temos alguns dias para nos preparar e vamos em busca do nosso objetivo que é conquistar esse título - disse.
O Shabab Al-Ahli Dubai está invicto na atual edição da Presidents Cup, tendo vencido os três jogos que disputou até agora. Na final, o time do Brasileiro irá enfrentar o Al Nasr.

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