Igor Henrique vibra com papel decisivo em título do Ituano: 'Temporada especial'

Volante, que marcou gols nos dois jogos da final diante da Tombense, celebra ano coroado com a conquista do bicampeonato da competição nacional e acesso para a Série B de 2022

A temporada 2021 foi especial para a carreira do volante Igor Henrique. O jogador foi um dos principais personagens do acesso e, principalmente, da campanha que resultou, no último fim de semana, na conquista do Ituano da Série C.

'Foi uma temporada especial. Cheguei no Ituano após disputar o Paulista pela Inter de Limeira. Fiquei muito satisfeito com meu desempenho individual, mas, principalmente, em ter atuado com essa equipe de trabalho. Todos estão de parabéns por esta conquista. Coroa um trabalho sério, focado', afirmou o jogador.

Igor participou de 21 jogos pelo Ituano na Série C. O volante anotou cinco gols ao longo da competição, sendo os dois mais importantes justamente na decisão diante da Tombense.

'Sem dúvida ficará marcada esta conquista. Acabei anotando gols nos momentos decisivos, mas é uma vitória do grupo. Para o clube é importante pelo fato de ser um bicampeonato de um torneio nacional. Agora é saborear o título e recarregar as baterias para o próximo ano', afirmou.

Foi o terceiro título nacional da carreira de Igor Henrique. Além da conquista deste ano pelo Ituano, o jogador esteve na campanha do Fortaleza, na Série B de 2018, e na do Mirassol, na Série D de 2020.