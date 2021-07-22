Igor Henrique divide momento pessoal com grupo do Ituano: 'Todos unidos pela classificação'

Crédito: Fernando Roberto/Agência Futpress

O Ituano segue a todo vapor com a ótima sequência de resultados na Série C. Com cinco vitórias seguidas e seis rodadas de invencibilidade, a equipe do interior de São Paulo está com os mesmos 16 pontos de Novorizontino e Ypiranga no Grupo B, dentro do G4. Um dos destaques individuais nas últimas rodadas da time comandado por Mazola Junior é o meia Igor Henrique.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série C-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quase 30 bons jogadores sul-americanos sem contrato

O jogador, que chegou ao clube para a disputa da Série C, anotou gols nas vitórias sobre Oeste e Ypiranga. Feliz com o bom momento individual, ele prefere dividir o mérito com o grupo.

- Fico feliz em ter feito gols nos últimos jogos, mas de nada adianta isso se o coletivo não for bem. O importante no final é sair com a vitória. Para isso, é importante que todos os sistemas façam um jogo de poucos erros. E, felizmente, conseguimos isso nas últimas rodadas. Estamos no G4, com a mesma pontuação de outras duas equipes, mas a caminhada é longa. Vamos com pés no chão superando etapas - afirmou.O Ituano tem um importante compromisso neste domingo. A partida contra o Botafogo-SP, às 11h (de Brasília), em Ribeirão Preto, é visto por Igor como chave na luta pela classificação.