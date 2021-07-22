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Igor Henrique divide momento pessoal com grupo do Ituano: 'Todos unidos pela classificação'

Meia, que anotou gols nas duas últimas rodadas, vê a equipe no caminho certo, mas prega pés no chão na sequência da Série C do Brasileiro...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 19:55
Crédito: Fernando Roberto/Agência Futpress
O Ituano segue a todo vapor com a ótima sequência de resultados na Série C. Com cinco vitórias seguidas e seis rodadas de invencibilidade, a equipe do interior de São Paulo está com os mesmos 16 pontos de Novorizontino e Ypiranga no Grupo B, dentro do G4. Um dos destaques individuais nas últimas rodadas da time comandado por Mazola Junior é o meia Igor Henrique.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série C-2021 clicando aqui
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O jogador, que chegou ao clube para a disputa da Série C, anotou gols nas vitórias sobre Oeste e Ypiranga. Feliz com o bom momento individual, ele prefere dividir o mérito com o grupo.
- Fico feliz em ter feito gols nos últimos jogos, mas de nada adianta isso se o coletivo não for bem. O importante no final é sair com a vitória. Para isso, é importante que todos os sistemas façam um jogo de poucos erros. E, felizmente, conseguimos isso nas últimas rodadas. Estamos no G4, com a mesma pontuação de outras duas equipes, mas a caminhada é longa. Vamos com pés no chão superando etapas - afirmou.O Ituano tem um importante compromisso neste domingo. A partida contra o Botafogo-SP, às 11h (de Brasília), em Ribeirão Preto, é visto por Igor como chave na luta pela classificação.
- O Botafogo tem uma equipe muito qualificada e jogar em Ribeirão nunca é simples. Além disso, é um jogo direto pelo G4, uma vez que nossa chave está bastante equilibrada. Portanto é importante conseguirmos pontos nesta partida para iniciar o returno com esse bom momento e firme na luta pela classificação para as quartas de final - finalizou o meia.

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