Igor Henrique celebra classificação da Inter de Limeira nas quartas de final do Paulistão

Crédito: Rogério Rueda / Inter de Limeira

Após a 12ª rodada do Campeonato Paulista, foram definidos os confrontos das quartas de final do torneio. A Inter de Limeira terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com 18 pontos em 12 jogos, e garantiu vaga no mata-mata do estadual, onde irá enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, terça-feira (11), às 16h, em confronto único.

Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja

Titular da equipe de Thiago Carpini, o volante Igor Henrique elogiou a campanha do Leão da Paulista.

- Estou muito feliz por essa minha passagem aqui na Inter de Limeira. Creio que me adaptei bem ao sistema de jogo do professor Carpini, assim como todo o nosso grupo. Temos um elenco unido, com muita qualidade e que trabalha com extrema seriedade. Estamos muito felizes pela classificação, mas ainda queremos ir mais longe - disse.

VEJA OS DIAS E HORÁRIOS DAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃO 2021Igor participou de dez dos 12 jogos do time na competição, sendo titular em nove deles. O volante já soma mais participações no estadual do que na temporada passada, quando atuou por nove oportunidades pela equipe do Guarani, também comandada pelo técnico Thiago Carpini. Ao todo, foram 715 minutos em campo nesta temporada contra 455 em 2020.

O atleta disputa o seu quinto Paulistão na carreira. Além da própria Inter de Limeira e Guarani, o jogador também defendeu as cores da Ponte Preta na competição em 2019, e por duas vezes vestiu a camisa do Ituano no estadual (2016 e 2017). Mas essa é a primeira vez que Igor chega junto com o clube nas fases de mata-mata.