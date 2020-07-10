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futebol

Igor Gomes volta a Cotia e elogia: 'Estrutura aqui é o que não falta'

Cria do CFA Laudo Natel, meia de 21 anos visita o local em que foi revelado para o futebol, fala em sentimento de 'nostalgia' e exalta os cuidados tomados com os atletas...
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Publicado em 

10 jul 2020 às 11:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O meia Igor Gomes está matando a saudade do CFA de Cotia neste período de concentração do São Paulo no local. Profissional desde o fim de 2018 e hoje titular da equipe, o meia de 21 anos diz que vive um sentimento diferente quando volta às instalações da base.
- Nossa, é até fácil de responder essa pergunta, porque o sentimento que estou tendo agora é uma nostalgia. Foram sete ou oito anos aqui no CT de Cotia. Foram grandes amigos, grandes histórias que a gente tem para contar até hoje. Quando chego aqui e me deparo com tudo isso de volta é sempre muito bom. É sempre muito bom esse sentimento, ter passado por isso, valeu a pena cada segundo. Só gratidão por ter passado por essa etapa e ter vivido tantas coisas de uma maneira tão boa - disse o camisa 26.

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