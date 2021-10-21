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Igor Gomes tem maior sequência como titular do São Paulo em 2021; veja números dele na temporada

Meia tem quatro jogos seguidos entre os titulares, atuando os 90 minutos em três deles. Jogando melhor após a chegada de Ceni, jovem tem a maior sequência dele no ano...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 11:30

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O meia Igor Gomes vem sendo mais participativo nas últimas partidas do São Paulo nesta temporada. Atuando com mais liberdade no meio, o jovem de 22 anos foi um dos principais jogadores da equipe nos duelos diante de Ceará e Corinthians. As atuações vem rendendo ao camisa 26 uma sequência inédita como titular na temporada. Igor Gomes iniciou os últimos quatro jogos entre os titulares, a maior sequência dele entre os onze em 2021. Dessas quatro partidas, ele foi substituído apenas diante do Ceará, quando saiu aos 34 minutos do segundo tempo.
Essa série começou no clássico contra o Santos, no empate por 1 a 1. Naquela ocasião, Igor jogou como lateral-direito, já que o São Paulo não contava com Galeano, suspenso, Igor Vinícius, lesionado e Orejuela, por opção técnica. Ele continuou na posição no empate sem gols contra o Cuiabá.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Após a saída de Crespo, Rogério Ceni chegou e manteve o jogador como titular, mas como meia, colocando Orejuela na lateral. Assim, Igor Gomes teve boas atuações diante de Ceará e Corinthians, jogando com mais liberdade para atacar. Contra o Vozão, chegou a acertar uma bola na trave.
Nessa temporada, Igor tem 41 jogos, com três gols e cinco assistências. Nas partidas em que atuou em 2021, o São Paulo teve 18 vitórias, 17 empates e apenas seis derrotas. O camisa 26 soma 2173 minutos em campo no ano de 2021.

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