Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Igor Gomes tem boa atuação improvisado na lateral direita; veja números do jogador contra o Santos
futebol

Igor Gomes tem boa atuação improvisado na lateral direita; veja números do jogador contra o Santos

Sem contar com outros jogadores da posição, Crespo optou por improvisar o meia, que teve rendimento surpreendente e quase marcou um gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 19:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:00

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Na última quinta-feira (7), no clássico contra o Santos, o São Paulo contou com uma opção inusitada para a lateral direita. Sem contar com Orejuela, Galeano ou Igor Vinícius, Crespo escalou Igor Gomes, meia de origem, na posição. O camisa 26, porém, teve boa atuação e quase deixou seu gol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Improvisado na defesa, era esperado que Igor Gomes tivesse números melhores na construção das jogadas e no apoio ofensivo. Em uma partida de domínio tricolor, porém, o jogador teve pouco trabalho defensivo.
Ao todo, Igor fez um desarme bem-sucedido, o único que tentou na partida, segundo o FootStats. O camisa 26 cometeu, porém três faltas. Além disso, no lance do gol do Santos, o jogador poderia ter interceptado Carlos Sánchez ou desarmado Zanocelo, que deu o passe.
Na criação, números melhores. O jogador deu 49 passes no jogo, dos quais acertou 42, sendo o terceiro que mais deu passes na equipe. Além disso, Igor Gomes passou a bola para Rigoni 12 vezes, a segunda maior interação da equipe, atrás apenas dos passes que recebeu de Miranda (14 vezes).
Ligando o ataque e se apresentando como opção no lado direito, o meia improvisado quase marcou um gol. Aos 17 minutos da segunda etapa, Welington cruzou para a área e, após desvio na marcação, Igor Gomes finalizou. O chute parecia ter endereço, mas bateu em um defensor e saiu pela linha de fundo, dando um escanteio ao São Paulo.Em uma boa atuação em uma posição inesperada, Igor Gomes surpreendeu e mostra que, caso urgências ocorram na lateral direita, Hernán Crespo pode apostar no meia.
Galeano já não está mais suspenso, Igor Vinícius deve retornar em breve e Orejuela já está disponível (Crespo o deixou de fora por opção). Assim, Igor Gomes deve voltar ao seu papel de origem, mas com a sensação de missão cumprida na lateral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados