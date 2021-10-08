Igor Gomes tem boa atuação improvisado na lateral direita; veja números do jogador contra o Santos

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Na última quinta-feira (7), no clássico contra o Santos, o São Paulo contou com uma opção inusitada para a lateral direita. Sem contar com Orejuela, Galeano ou Igor Vinícius, Crespo escalou Igor Gomes, meia de origem, na posição. O camisa 26, porém, teve boa atuação e quase deixou seu gol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Improvisado na defesa, era esperado que Igor Gomes tivesse números melhores na construção das jogadas e no apoio ofensivo. Em uma partida de domínio tricolor, porém, o jogador teve pouco trabalho defensivo.

Ao todo, Igor fez um desarme bem-sucedido, o único que tentou na partida, segundo o FootStats. O camisa 26 cometeu, porém três faltas. Além disso, no lance do gol do Santos, o jogador poderia ter interceptado Carlos Sánchez ou desarmado Zanocelo, que deu o passe.

Na criação, números melhores. O jogador deu 49 passes no jogo, dos quais acertou 42, sendo o terceiro que mais deu passes na equipe. Além disso, Igor Gomes passou a bola para Rigoni 12 vezes, a segunda maior interação da equipe, atrás apenas dos passes que recebeu de Miranda (14 vezes).

Ligando o ataque e se apresentando como opção no lado direito, o meia improvisado quase marcou um gol. Aos 17 minutos da segunda etapa, Welington cruzou para a área e, após desvio na marcação, Igor Gomes finalizou. O chute parecia ter endereço, mas bateu em um defensor e saiu pela linha de fundo, dando um escanteio ao São Paulo.Em uma boa atuação em uma posição inesperada, Igor Gomes surpreendeu e mostra que, caso urgências ocorram na lateral direita, Hernán Crespo pode apostar no meia.