Igor Gomes revela papo com Crespo em gol do São Paulo contra o Guarani

Crédito: Paulo Pinto

O meia Igor Gomes foi fundamental na vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Guarani, na última quarta-feira (14), pelo Campeonato Paulista. O jogador, titular com Fernando Diniz na temporada passada, atuou em uma equipe alternativa e não decepcionou.

Casares completou 100 dias no São Paulo: veja como está sendo sua gestão

Um momento curioso aconteceu na substituição do camisa 26 durante a segunda etapa. Igor e Crespo deram um abraço e riram juntos. No entanto, ninguém sabia que era o papo. O meia comentou sobre o ocorrido nesta quinta-feira.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O papo com o Crespo foi engraçado. Eu me cobro bastante para estar mais perto do gol, definir os jogos. Aí conversamos durante a semana, falei que estava com vontade de fazer gol, e ele disse que ia sair na hora certa, que era para eu ficar tranquilo que já estava ajudando o time. Quando me tirou, ele disse: “Ufa, não te falei!” - disse o jogador, em entrevista ao 'Seleção SporTV'.

A comissão técnica foi elogiada por Igor Gomes. Segundo ele, toda a equipe de Hernán Crespo está comprometida para realizar um bom trabalho durante a temporada no clube. - Eu fiquei até impressionado, porque todo o pessoal procurou saber como as coisas funcionam no clube. São pessoas muito atenciosas, que conversam com todo mundo, procuram ser 100% justos todos os dias. Quando ele fala que está dando oportunidade, está olhando todo mundo, eu vejo muita verdade nisso – finalizou.