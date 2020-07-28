Igor Gomes: 'O grupo quer ficar na história e acabar com o jejum'

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O São Paulo inicia nesta quarta-feira, às 19h, contra o Mirassol, a reta final da disputa pelo título paulista. Na véspera do jogo único das quartas de final estadual, o meia Igor Gomes destacou a principal motivação do elenco neste momento: tirar o clube da fila que já dura desde dezembro de 2012, data da conquista da Copa Sul-Americana.

- O São Paulo chega preparado e, principalmente, muito motivado. O grupo aqui tem vontade de escrever o nome na história do São Paulo e acabar com esse jejum de títulos. A gente chega muito concentrado e muito consciente do que tem que fazer - disse o jovem de 20 anos, que bateu na trave na final do Paulistão de 2019, vencida pelo Corinthians.Mesmo sem público devido à pandemia do coronavírus, o Morumbi é visto pelos jogadores como um aliado na briga pela vaga na semifinal.

- Jogar no nosso campo é sempre melhor. A gente já está bem acostumado com o ambiente, como as coisas acontecem lá dentro, sem falar que a gente se sente literalmente em casa - disse Igor.

- É a nossa casa, onde a gente se sente bem, conhece o campo, conhece tudo tudo. Mesmo longe do torcedor a gente se sente à vontade e espera fazer uma grande partida. Fazer um jogo de intensidade forte - emendou o zagueiro Bruno Alves.

O camisa 3, aliás, também falou sobre o desejo de ser campeão que começa a aflorar com a chegada dos mata-matas: