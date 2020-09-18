Igor Gomes lamenta empate, mas crê na classificação: 'Temos potencial'

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O São Paulo empatou com o River Plate por 2 a 2, no Morumbi e viu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores ficar um pouco mais ameaçada. Porém, na visão do meia Igor Gomes, a equipe tem tudo para dar a volta por cima e conseguir a vaga para a próxima fase.

- Acredito que nosso time tem competência para isso (classificação), temos condições de chegar lá fora de casa e conseguir os três pontos. Hoje eu vejo o fator fora de casa não tão presente, por não ter torcida. Eu acredito muito no potencial do nosso time. Temos potencial para buscar a classificação. Agora, é ganhar os três jogos que nos restam nessa fase - afirmou o jogador. Em relação a partida desta noite, Igor viu o time ser mais perigoso que o adversário. Para ele, falou lucidez aos comandados de Fernando Diniz para vencerem o jogo dentro de casa.

– Pecamos em algumas oportunidades que criamos. Tivemos mais chances de ganhar hoje do que o time do River Plate. Lógico que não posso tirar a responsabilidade, tivemos chances de ganhar, mas faltou lucidez na frente do gol para matar o jogo e sair com os três pontos – finalizou.

Com o empate, o São Paulo continua na terceira posição do Grupo D, com quatro pontos, atrás da LDU, que tem seis pontos, e do River Plate, que também tem quatro pontos, mas com mais saldo de gols. O Binacional é o lanterna, com três pontos ganhos.