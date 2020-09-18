Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Igor Gomes lamenta empate, mas crê na classificação: 'Temos potencial'

Meia afirmou estar chateado pelo empate, diz que falou lucidez ao time para fazer os gols, mas acredita que o São Paulo tem tudo para dar a volta por cima na Liberta e se classificar...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 22:38
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
O São Paulo empatou com o River Plate por 2 a 2, no Morumbi e viu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores ficar um pouco mais ameaçada. Porém, na visão do meia Igor Gomes, a equipe tem tudo para dar a volta por cima e conseguir a vaga para a próxima fase.
- Acredito que nosso time tem competência para isso (classificação), temos condições de chegar lá fora de casa e conseguir os três pontos. Hoje eu vejo o fator fora de casa não tão presente, por não ter torcida. Eu acredito muito no potencial do nosso time. Temos potencial para buscar a classificação. Agora, é ganhar os três jogos que nos restam nessa fase - afirmou o jogador. Em relação a partida desta noite, Igor viu o time ser mais perigoso que o adversário. Para ele, falou lucidez aos comandados de Fernando Diniz para vencerem o jogo dentro de casa.
– Pecamos em algumas oportunidades que criamos. Tivemos mais chances de ganhar hoje do que o time do River Plate. Lógico que não posso tirar a responsabilidade, tivemos chances de ganhar, mas faltou lucidez na frente do gol para matar o jogo e sair com os três pontos – finalizou.
Com o empate, o São Paulo continua na terceira posição do Grupo D, com quatro pontos, atrás da LDU, que tem seis pontos, e do River Plate, que também tem quatro pontos, mas com mais saldo de gols. O Binacional é o lanterna, com três pontos ganhos.
A próxima partida do Tricolor será diante da LDU na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Libertadores, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados