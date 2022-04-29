Igor Gomes fala sobre vitória do São Paulo e altitude: 'Nosso time sentiu mais com a bola rolando'

Após a vitória do São Paulo por 3 a 1 contra o Jorge Wilstermann, o autor do primeiro gol do Tricolor paulista, Igor Gomes, analisou a vitória do time e falou sobre o fator altitude na partida. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosO duelo foi realizado em Cochabamba, cidade da Bolívia localizada a 2500 metros do nível do mar. Com nove pontos na tabela, o Tricolor paulista se aproxima ainda mais da sua classificação na Sul-Americana. De acordo com Igor Gomes, a equipe fez uma boa partida e destacou que a meta agora é se garantir nos próximos jogos.

- Graças a Deus, encaminhamos nossa classificação. Porém, ainda faltam três jogos. Temos como meta interna sempre entregar resultado, vitória. Independentemente de estarmos classificados ou não, vamos sempre buscar os três pontos. Hoje conseguimos nosso objetivo. Independentemente de estarmos classificados ou não, os próximos jogos serão importantes e vamos em busca dos três pontos de novo - disse.Elogiado por Rogério Ceni durante a coletiva de imprensa, onde o técnico destacou sua força física, o jogador falou também sobre a altitude e ressaltou que, a priori, o elenco não havia sentido tanto o efeito, mas se complicou um pouco com a bola rolando.

- A altitude influencia um pouco. Aqui em Cochabamba, para nós brasileiros, que não estamos muito acostumados, desta vez não surtiu tanto efeito. Nosso time sentiu mais com a bola rolando. A altitude influenciou pouco, jogamos bem e saímos com os três pontos - completou.O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos em uma partida que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.