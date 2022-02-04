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futebol

Igor Gomes e Talles Costa treinam em dia de folga do elenco do São Paulo

Dupla, que se recuperou de Covid, estreou na temporada contra o Red Bull Bragantino...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 14:34
Os meio-campistas Igor Gomes e Talles Costa realizaram um trabalho físico nesta sexta-feira (4) no CT da Barra Funda mesmo tendo atuado contra o Red Bull Bragantino. A dupla se recuperou recentemente de Covid-19 e perdeu boa parte da pré-temporada com o restante do elenco do São Paulo, que ganhou folga após o confronto pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022A dupla iniciou o dia com exercícios funcionais e, na sequência, realizou um treino físico no gramado, com circuitos técnicos com bola intercalados com corridas, sempre sob a supervisão dos preparadores Pedro Campos e Adriano Titton. Também trabalharam os jogadores que estão sob os cuidados do Departamento Médico e se recuperam no REFFIS: o zagueiro Walce (lesão no joelho), o volante Luan (dores musculares), o meio-campista Patrick (lesão muscular na região posterior da coxa direita) e o atacante Luciano (contratura na panturrilha esquerda). O São Paulo ainda não venceu no Estadual. O time comandado por Rogério Ceni volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 19h, contra o Santo André, no estádio do Morumbi, em confronto válido pela quinta rodada. O jogo da quarta rodada, contra o Palmeiras, foi adiado para o dia 10 de março, já que o rival está nos Emirados para disputar o Mundial.
Crédito: TalleseIgorGomestreinamnoCTdaBarraFunda(Foto:AnuarSayedeFelipeEspindola/Saopaulofc.net

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