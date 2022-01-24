Igor Gomes e Talles Costa, do São Paulo, testam positivo para Covid-19

O São Paulo informou nesta segunda-feira (24), mais dois casos de Covid-19 no elenco às vésperas da estreia no Campeonato Paulista. Os meias Igor Gomes e Talles Costa foram diagnosticados com a Covid-19 após apresentarem sintomas e estão sob cuidado do Departamento Médico do clube. > TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

Sendo assim, a dupla deve ser desfalque na partida contra o Guarani, na próxima quinta-feira, às 21h30, na primeira rodada do Paulistão e o primeiro desafio do time comandado por Rogério Ceni em 2022.

- Após apresentarem sintomas, os atletas Igor Gomes e Talles Costa testaram positivo para Covid-19. A dupla se encontra em isolamento e assistida pelo Departamento Médico - escreveu o São Paulo nas redes sociais. A Covid-19, inclusive, vem sendo um problema para o São Paulo nesta pré-temporada. Somando Igor Gomes e Talles Costa, 16 atletas já tiveram o vírus, o que atrapalha a preparação da equipe. Na última semana, já haviam sido diagnosticados o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Welington e o atacante Juan.